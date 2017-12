Feuerwehr rückt zu Brand in Bentheimer Tiefgarage aus

hi Bad Bentheim. Qualm drang am Mittag aus der Tiefgarage am Marktplatz in Bad Bentheim. Gegen 12.30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Kurz darauf betraten Feuerwehrleute unter schweren Atemschutz die Tiefgarage. Die Einsatzkräfte fanden eine verbrannte Deckenlampe vor, die bereits von alleine erloschen war. Rund anderthalb Stunden lang hat die Feuerwehr die betroffene Garage belüftet und das Brandgut entfernt. Der entstandene Sachschaden ist offenbar überschaubar. Warum die Lampe Feuer fing, ist noch unklar.

