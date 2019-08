Empfehlung - „Falscher Polizist“ auf der Anklagebank?

OSNABRÜCKDer jetzt 32-jährige Angeklagte soll Teil einer von der Türkei aus operierenden Tätergruppe gewesen sein. Diese habe laut Anklage mithilfe von Anrufen aus einem Istanbuler Callcenter ältere Menschen in ganz Deutschland gewerbsmäßig betrogen. Dazu sollen sich speziell ausgebildete Anrufer am Telefon als deutsche Polizeibeamte oder sonstige Amtsträger ausgegeben haben. Sie sollen den angerufenen deutschen Seniorinnen und Senioren unter anderem vorgespiegelt haben, bei polizeilichen Ermittlungen sei bekannt geworden, dass eine kriminelle Bande die Angerufenen im Visier habe. Zur Sicherheit sollten sie Wertgegenstände und Bargeld an die Polizei übergeben sowie ihre Konten auflösen, um das Geld ebenfalls der Polizei zu übergeben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/obergrafschaft/falscher-polizist-auf-der-anklagebank-315374.html