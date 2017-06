Fahnder nehmen Drogenkurier an der A30 fest

gn Gildehaus. Osnabrücker Zollfahnder haben am Freitagmorgen 1,2 Kilogramm Marihuana im Wert von rund 12.000 Euro bei einer Fahrzeugkontrolle auf dem Rastplatz Waldseite Süd an der Autobahn 30 beschlagnahmt, teilte der Zoll am Montag mit.

Der 41-jährige Fahrer des kontrollierten Autos gab an, für zwei Tage beruflich in Rotterdam gewesen zu sein, um dort Sportartikel seiner Firma auf dem niederländischen Markt zu etablieren. Die Frage nach mitgeführten Waffen, Betäubungsmitteln oder Bargeld verneinte er.

Intensive Kontrolle bringt Drogen zutage

Bei der Durchsicht des Wagens stellten die Zöllner auf der Rücksitzbank eine Kunststofftüte mit 70 Gramm Marihuana fest. Auf Nachfrage soll der Mann gesagt haben, dass die Betäubungsmittel ihm gehören und sich keine weiteren Drogen in dem Auto befinden.

Trotzdem entschlossen sich die Ermittler dazu, das Fahrzeug einer Intensivkontrolle zu unterziehen. Nachdem die Zöllner den Wagen weiter in Augenschein genommen hatten, gab der polnische Fahrer an, dass unter der Verkleidung der Heckplatte doch noch Betäubungsmittel versteckt sind. Dort kamen zehn weitere Kunststofftüten mit Marihuana befüllt zum Vorschein.

Der Reisende wurde daraufhin vorläufig festgenommen und dem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück erging Haftbefehl. Der Beschuldigte wurde in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Essen mit Dienstsitz Nordhorn übernommen.