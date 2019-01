Empfehlung - Eurobahn: Kein Einlass für Rollstuhlfahrer in Schüttorf?

Schüttorf Nach einem längeren Besuch über die Weihnachtstage bringt Helga Bremmer ihren Bruder Jürgen am 27. Dezember zum Bahnhof nach Schüttorf. Von dort aus möchte der Mann mit der Eurobahn in Richtung Bremen fahren. Jürgen sitzt im Rollstuhl und ist beim Einstieg in den Zug auf Hilfe angewiesen, schildert Helga Bremmer im Gespräch mit den GN. Auf der Hinreise war dies offenbar unproblematisch: Jürgen war am 23. Dezember mit der Eurobahn in Schüttorf angekommen. Ein Zugbegleiter hatte eine Alu-Rampe an den Wagen gelegt, über die der Rollstuhlfahrer den Zug problemlos verlassen konnte, berichtet Bremmer.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/obergrafschaft/eurobahn-kein-einlass-fuer-rollstuhlfahrer-in-schuettorf-275218.html