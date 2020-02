Erzieher sind dem Klimaschutz auf der Spur

Bad Bentheim/Nordhorn Gemeinsam mit der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen (KEAN) sowie den Klimaschutzmanagements des Landkreises Grafschaft Bentheim und der Stadt Bad Bentheim begaben sich knapp 20 Erzieher gemeinsam auf Spurensuche, wie die Themen „Klimaschutz“ und „Energiesparen“ in den Kita-Alltag und gemeinsam mit den Kleinsten umgesetzt werden können. Umweltpädagogin Andrea Wernecke nahm dabei als Referentin die Teilnehmer mit auf eine Reise durch die Jahreszeiten und zeigte praxisnah, wo Klimaschutz und Energie bereits im Kita-Alltag zu finden sind und wie beide Themen mit den Kindern in den Kitas angesprochen und umgesetzt werden können. Im Zuge des Seminars waren die Erzieher auch selbst als Modellbauer, CO2-Forscher, Stromdetektive und Energiesparer gefragt.

Gemeinsam zogen die Schulungsteilnehmer ein sehr positives Fazit des ebenso informativen wie praxisbezogenen und anregenden Tages. Denn deutlich wurde, dass sich Energiesparen und Klimaschutz schnell und einfach in den Kita-Alltag einbeziehen und in verschiedene Themen und Aktivitäten einfangen und umsetzen lassen, egal ob als Kitafest, bei einem Tag ohne Strom, einer „Eisblock-Challenge“ oder bei gemeinsamen Klima-Frühstücken mit den Kindern. Und dank der Tipps der Referentin könne die Praxisumsetzung direkt in den Kitas starten, so die Rückmeldungen der Erzieher.

Außerdem machte das Seminar zum einen einmal mehr das große Engagement der Kitas in Stadt und Landkreis deutlich, zum anderen konnten das Netzwerk untereinander gestärkt und die Themen Klimaschutz und Energiesparen auch für die Kleinsten vor Ort und ihre Erzieher aufbereitet werden.