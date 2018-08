Empfehlung - Einmalig: Zug fährt schneller von Amsterdam nach Berlin

Bad Bentheim Etwa 27 Minuten schneller soll der Intercity von Amsterdam über Bad Bentheim nach Berlin am Montagmorgen, 17. September, sein Ziel erreichen. Mit dieser verkürzten Fahrt möchte das niederländische Bahnunternehmen NS Spoorwegen (NS) beweisen, dass es durchaus möglich ist, eine schnellere Verbindung von Amsterdam nach Berlin zu schaffen. Die normale Fahrzeit von Amsterdam nach Berlin dauert 6 Stunden und 20 Minuten. Die Zeitersparnis erreichen die Niederländer, indem sie einmalig alle weiteren niederländischen Haltepunkte auslassen. Erst ab Bad Bentheim fährt der Intercity wie gewohnt mit allen Haltepunkten. Der Sonderzug fährt um 9.27 Uhr in Amsterdam ab und soll um 11.16 Uhr in Bad Bentheim ankommen. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/obergrafschaft/einmalig-zug-faehrt-schneller-von-amsterdam-nach-berlin-248215.html