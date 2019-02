Bus fährt ab Obergrafschaft zu Sting-Konzert

Gildehaus/Bad Bentheim/Schüttorf Der Sänger Sting, bekannt durch „The Police“ und als Solokünstler, wird am Mittwoch, 26. Juni, beim Open-Air auf dem Platz vor der Emslandarena in Lingen spielen (die GN berichteten). Das Kulturforum Bad Bentheim kündigt jetzt auf Facebook an, an diesem Tag einen Konzert-Bus für die Obergrafschaft einzusetzen. „Weil Busfahren ökologischer, stressfreier und geselliger ist, als sich in eine PKW-Kolonne einzureihen“, geben die Veranstalter als Gründe an. 60 Plätze stehen zur Verfügung, Hin- und Rückfahrt kosten pro Person 9 Euro. Folgende Haltestellen werden angefahren:

17 Uhr ab Gildehaus Bahnhof

17.15 Uhr ab Bad Bentheim Zentrum

17.30 Uhr ab Schüttorf Kuhmplatz

Die Rückfahrt ist voraussichtlich ab 23 Uhr.

Wer mitfahren möchte, schickt den Organisatoren über Facebook eine persönliche Nachricht oder eine E-Mail an info@kulturforum-bentheim.de. „Wir schicken euch eine Konto-Nummer, ihr überweist euren Fahrtkostenbeitrag und seid dabei“, kündigt das Kulturforum an. fsu