Bewaffneter Raubüberfall auf Spielothek in Bad Bentheim

gn Bad Bentheim. Am Mittwochmorgen, um 08.30 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter die Spielothek „Spielcenter“ an der Wilhelmstraße in Bad Bentheim. Der maskierte Täter bedrohte eine 27-jährige Angestellte mit zwei Schusswaffen und zwang sie zur Herausgabe von Bargeld. Anschließend ergriff er zu Fuß die Flucht in Richtung Innenstadt. Eine Großfahndung der Polizei im Nahbereich führte nicht zur Ergreifung des Täters, der möglicherweise bei der Tat von einem zweiten Täter unterstützt wurde. Die Polizei fragt in diesem Zusammenhang nach Hinweisen und sucht Zeugen, die den oder die Täter vor oder nach der Tat in der Wilhelmstraße oder der Fluchtrichtung gesehen haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922 9800 in Verbindung zu setzen.