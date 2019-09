Empfehlung - Bentheimer Polizeiteam Thema der NDR-“Nordreportage“

Nordhorn Am heutigen Montag, 23. September, sendet das NDR-Fernsehen ab 18.15 Uhr die Nordreportage „Grenzenlose Ganovenjagd“. In der halbstündigen Reportage zeigt der Sender die grenzüberschreitende Arbeit des deutsch-niederländischen Polizeiteams in Bad Bentheim. 2018 feierte das Grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) in Bad Bentheim sein zehnjähriges Jubiläum. In dieser Zeit deckten sie mehr als 5200 Straftaten auf. Für den Film ließen sich ein niederländischer und ein deutscher Kollege mehrere Tage von einem Kamerateam filmen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/obergrafschaft/bentheimer-polizeiteam-thema-der-ndr-nordreportage-319945.html