Beim Überholen zusammengestoßen: Vier Verletzte bei Unfall

Bad Bentheim Bei einem Überholmanöver sind am Sonnabend zwei Fahrzeuge auf der Gronauer Straße zusammengestoßen. Vier Menschen wurden leicht verletzt. Gegen 15.15 Uhr war die Fahrerin eines Opels in Richtung Nordhorn unterwegs. Mit ihr im Wagen saßen ihre beiden Kinder im Alter von drei und vier Jahren. Der 30-jährigen Fahrerin entgegenkam ein Transporter. Dahinter fuhr ein Ford. Die 60-jährige Fordfahrerin setzte zum Überholen an. Die Opel-Fahrerin versuchte, dem auf ihrer Fahrspur entgegenkommenden Wagen auszuweichen. Beide Autos prallten seitlich zusammen. Die vier Beteiligten wurden leicht verletzt in Krankenhäuser nach Nordhorn und Gronau gebracht. Zwischenzeitlich kam es auf der Strecke zu Verkehrsbehinderungen, mittlerweile fließt der Verkehr wieder ungehindert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/obergrafschaft/beim-ueberholen-zusammengestossen-vier-verletzte-bei-unfall-303676.html