Empfehlung - Bei Großkontrolle: Kokain im Wert von 20.000 Euro gefunden

gn Bad Bentheim. Am Rastplatz Bentheimer Wald auf der Autobahn haben rund 30 Kräfte der Regionalen Kontrollgruppe der Polizeidirektion Osnabrück gemeinsam mit dem Zoll, der Bundespolizei und der niederländischen Polizei am Donnerstag in einer mehrstündigen Kontrollaktion den gewerblichen Güter- und Personenverkehr überprüft. Dazu wurde der gesamte Verkehr in Richtung Deutschland über den Parkplatz geführt. „Ziel solcher Großkontrollen ist es auch, die Verkehrssicherheit auf den Bundesautobahnen zu erhöhen. Lkw-Unfälle, beispielsweise verursacht durch falsche oder fehlende Ladungssicherung oder Übermüdung der Fahrer, passieren nahezu täglich“, erläutert Pressesprecherin Nadine Kluge-Gornig.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/obergrafschaft/bei-grosskontrolle-kokain-im-wert-von-20000-euro-gefunden-236486.html