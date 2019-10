Axel Reiss setzt sich bei Gildehauser Zwerghuhnschau durch

Gildehaus 62 Aussteller aus dem Emsland, der Grafschaft und Westfalen hatten 604 Spitzentiere in vielen verschiedenen Rassen und Farbenschlägen der Öffentlichkeit vorgestellt.

Die Preisrichter bescheinigten dem Veranstalter ausgezeichnetes Tiermaterial, die unter dem Obmann Josef Quartmann aus Cloppenburg insgesamt 16 Mal die Höchstnote „vorzüglich“ und 35 Mal die Note „hervorragend“ vergaben. Der Landkreis Grafschaft Bentheim-Pokal ging an Axel Reiss auf Zwerg-Brahma, weiß-blau-columbia mit 573 Punkten, der zweite Pokal der Stadt Bad Bentheim an Heinz Kühlmann auf Holländische Zwerghühner orangehalsig mit 572 Punkten, und die beiden Pokale des Rassegeflügelzuchtvereins Gildehaus erhielten Bernhard Baumeister auf Antwerpener Bartzwerge blau-gesäumt mit 570 Punkten und Ingo Tiefensee auf Zwerg Plymouth-Rocks gestreift mit 568 Punkten.

Am Eröffnungtag war der Clubraum mit vielen Ehrengästen und Abordnungen verschiedener Vereine voll besetzt. Vorstandsmitglied Hannelore Dobben eröffnete die Veranstaltung und freute sich über die große Resonanz und das gute Meldeergebnis.

Einen besonderen Willkommensgruß richtete sie an den Vertreter der Stadt Bad Bentheim, Heinz-Gerd Bökenfeld, der für den im Urlaub befindlichen Schirmherrn und Bürgermeister, Dr. Volker Pannen, die Schau eröffnete. Ferner begrüßte sie den Vorsitzenden des Kreisverbandes der Rassegeflügelzüchter Emsland Grafschaft Bentheim. Heinz-Gerd Bökenfeld stellte fest, er habe an diesem Vormittag viel über die Geflügelzucht gelernt. Die Grüße des Kreisverbands Emsland-Grafschaft Bentheim und Landesverbands Weser-Ems überbrachte der Kreisverbandsvorsitzende Dieter Kröner aus Nordhorn. Er zeigte sich erfreut über die hohe Meldezahl bei der Schau und hofft, dass es den Gildehauser Zuchtfreunden gelingen möge, diesen Aufwärtstrend in die nächsten Jahre mit zu übernehmen.

Die Preisträger

Zuchtpreise auf vier Tiere:

Sabine Sackbrook auf Watermaalsche Bartzwerge wachtelfarbig mit 384 Punkten, Bernhard Wilmink auf Zwerg Kraienköppe goldhalsig und Finn Tiefensee auf Zwerg-Plymouth Rocks mit jeweils 383 Punkten und Norbert Niemeyer auf Zwerg Holländer Haubenhühner Weißhauben weiß mit 382 Punkten.

Die begehrten Gildehauser Ehrenbänder erhielten: Eckhart Ballentin, Hans Lamann, Heinz Kühlmann, Bernhard Wilmink, Axel Reiss, Astrid Lühn-Bruns, Carsten Berthues, Wilhelm Rosink und Dieter Kinder.

Landesverbandsehrenpreise: Horst Brinkmann und Erwin Reefmann.

Kreisverbandsehrenpreise: Sabine Sackbrook und Norbert Niemeyer.