Adventsfenster in der Obergrafschaft laden zur Besinnung ein

Eine besondere Form der Besinnung bieten in der Adventszeit die christlichen Kirchengemeinden in der Obergrafschaft. Seit dem 2. Dezember öffnen in Schüttorf und Bad Bentheim an den Werktagen ab 18 Uhr „Adventsfenster“.