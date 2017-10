85-Jähriger bei Unfall mit E-Bike lebensgefährlich verletzt

gn Ohne. Ein 85-jähriger Mann hat sich bei einem Sturz mit seinem E-Bike am Montag lebensgefährliche Kopfverletzungen zugezogen. Wie die Polizei am Dienstagmorgen berichtet, fuhr der Mann auf dem Radweg an der Haddorfer Straße in Ohne. „In Höhe der Einmündung zur Straße Dorf, stieß er mit der Schulter gegen ein dort provisorisch aufgestelltes Bushaltestellenschild.Der Mann geriet mit dem Fahrrad ins Straucheln und stürzte“, beschreibt die Polizei den Unfall.

Neben einem Rettungs- und Notarztfahrzeug war auch ein Rettungshubschrauber vor Ort im Einsatz. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus Enschede gebracht.