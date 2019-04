Empfehlung - 28 Mannschaften treten bei Pokalschießen in Quendorf an

Quendorf Ende März führte die Schießgruppe des Schützenvereins Quendorf–Wengsel–Neerlage ihr traditionelles Luftgewehrpokalschießen in der Schützenhalle in Quendorf durch. Präsident Erhard Schulte begrüßte die Gäste anlässlich der Siegerehrung am Sonntagmittag herzlich und bedankte sich für ihre Teilnahme.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/obergrafschaft/28-mannschaften-treten-bei-pokalschiessen-in-quendorf-an-289791.html