20-Jähriger mit Drogen und Waffen in Bad Bentheim erwischt

Bad Bentheim Der Bundespolizei ist am Bahnhof Bad Bentheim am späten Donnerstagabend ein 20-Jähriger, unterwegs mit Drogen und Waffen, ins Netz gegangen, heißt es in einer Mitteilung. Die Beamten hatten den jungen Mann zuvor gegen 23 Uhr – unter anderem wegen seiner unglaubwürdigen Angaben zum Aufenthalt am Bahnhof sowie der Reiseabsichten – schließlich genauer unter die Lupe genommen.

Bei dem im Verlauf der Kontrolle immer nervöser werdenden 20-Jährigen fanden die Beamten schließlich mehr als 30 Gramm einer pulverartigen Substanz (Klassifizierung des Stoffes läuft noch), eine Extasy-Tablette, 835 Euro Bargeld in kleiner Stückelung, ein griffbereites Einhandmesser, ein Reizstoffsprühgerät und eine Plastikpistole (täuschend echte Nachbildung einer P 99).

Nach Einleitung eines entsprechenden Ermittlungsverfahrens wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Waffengesetz wurde dem aus der Grafschaft stammenden Mann die Weiterreise gestattet. Die abschließenden Ermittlungen werden vom Kommissariat Nordhorn geführt.