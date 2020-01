Empfehlung - Zweites Reparatur-Café am 8. Februar

Nordhorn Es wird wieder in den dafür laut Organisatoren „bestens geeigneten Räumen“ der Berufsbildenden Schulen (BBS) Gesundheit und Soziales, Am Bölt 5, stattfinden. Die Öffnungszeiten sind von 10 bis 13 Uhr. Das Reparatur-Café liefert die Plattform, um Alltagsgegenstände unter kundiger Anleitung wieder fit zu machen. Technikbegeisterte Freiwillige mit handwerklichem Geschick helfen den Besuchern dabei, ihre defekten Geräte wieder instand zu setzen: kostenlos, ehrenamtlich und in der Freizeit.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/zweites-reparatur-cafe-am-8-februar-342265.html