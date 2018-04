Empfehlung - Zweites „Nordhorner Hundefestival“ auf Gut Klausheide

Nordhorn. Mit dem „Hundefestival Nordhorn“ hatten Initiatorin Judith Wallmeyer und ihre zahlreichen Unterstützer im September 2016 eine Premiere geschaffen: 35 Aussteller und verschiedene Vereine präsentierten sich den Besuchern auf dem Gelände des Guts Klausheide, wo die AWO ein Wohnheim für suchtkranke Menschen betreibt. Am Sonntag, 10. Juni, steht nun die zweite Auflage des Festivals an – am selben Ort, aber in noch größerem Rahmen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/zweites-nordhorner-hundefestival-auf-gut-klausheide-233950.html