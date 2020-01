Zweite „Bluesnight“ in der Alten Weberei mit Chris Beckers

Nordhorn Als Gitarrist der Nordhorner Band „Backwater“ und Inhaber des 1976 gegründeten „Backwater-Plattenladens“ – eines selbsterklärten „Mekkas für Pop- und Jazz-Fans“ – wurde er zum Herold der Jazz-Rock-Welle, die ausgelöst von Miles Davis, Chick Corea und Frank Zappa in den späten 1970er-Jahren auch die Rockszene in der Grafschaft Bentheim eroberte. Seither ist der mittlerweile seit 26 Jahren in Amsterdam lebende Beckers vielen Liebhabern von Rock-, Jazz- und Bluesmusik als international erfolgreicher Sologitarrist, Komponist und Produzent bekannt. Nun kehrt Chris Beckers im Rahmen der „Grafschafter Bluesnight“ zu seinen musikalischen Wurzeln zurück, die im Blues- und Bluesrock der späten 1960er-Jahre liegen. Eine Zeit, in der die legendäre niederländische Bluesband „Cuby & The Blizzards“ um Sänger Harry „Cuby“ Muskee, Gitarrist Eelco Gelling und Herman Brood am Piano zum erfolgreichsten Exportartikel der niederländischen Bluesszene aufstieg.

Dazu hat sich Chris Beckers professioneller Hilfe versichert: Am Schlagzeug seiner „Bluesnight“-Band sitzt der ehemalige „Cuby“-Drummer Hans Lafaille, der für den „Cuby“-typischen jazzig-swingenden Bluesdrive sorgen wird. Die Band vervollständigen Bassist Feico Nijdam und der langjährige Beckers-Kompagnon Hermann Wolters an Piano und Orgel. Mit dem Sänger und Gitarristen Ralph de Jong ist zudem ein aktueller Shooting-Star der niederländischen Bluesszene zu hören, dessen Gesang an den frühen Mick Jagger und dessen Slidegitarren-Sound, an Größen des Chicago- und Mississippi-Blues wie Son House und Muddy Waters erinnert.

