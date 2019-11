Empfehlung - Zweite Auflage des Krimidinners ab Januar 2020

Nordhorn Die Geschichte spielt in den 1930er Jahren in Chicago zur Zeit der Prohibition. Der Spielort ist eine sogenannte Speakeasy-Bar, in der illegal Alkohol ausgeschenkt wird. Don Mitchel ist der Kartellchef und lernt in der Bar die Sängerin Susan McLane kennen. Er versucht hartnäckig, ihr Geheimnis zu lüften. Zur selben Zeit treibt die Schwarze Witwe ihr Unwesen und zieht eine blutige Spur durch die Staaten. Bisher konnte sie nicht gefasst werden und niemand weiß, wie sie aussieht. Doch wo liegt die Verbindung zwischen diesen drei Personen? „Nichts ist, wie es scheint… Der Zuschauer wird auf blutige Fährten geführt. Führen sie zur Wahrheit?“, heißt von den Veranstaltern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/zweite-auflage-des-krimidinners-ab-januar-2020-330677.html