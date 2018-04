Empfehlung - Zweispuriger Ring am Nordhorner Bahnhof noch umstritten

Nordhorn. So könnte es in ein bis zwei oder drei Jahren aussehen: Der Zentrale-Omnibus-Halt am Bahnhof ist um zwei Haltestellen in Richtung NINO-Verwaltung länger geworden, der Bahnhof präsentiert sich neu und umgebaut, Personenzüge halten nun dort an. Busse und die Autos der Bahnhofsbesucher kommen nicht mehr aus einer separaten Ausfahrt auf den Frensdorfer Ring gefahren, sondern von der Kreuzung zur Bernhard-Niehues-Straße, die hier, südlich des Rings, für den Autoverkehr nicht mehr geöffnet ist. Auf der anderen Seite, nördlich des Rings, kann man mit dem Auto nur noch im Richtung Stadtmitte fahren und auf dem Buddenbergsweg aus der Stadtmitte heraus. Radfahrer sind davon nicht betroffen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/zweispuriger-ring-am-nordhorner-bahnhof-noch-umstritten-232893.html