Empfehlung - Zwei Verletzte bei Unfall auf Nordhorner Wehrweg

Nordhorn Bei einem Unfall auf dem Wehrweg/Auffahrt B213 in Nordhorn haben sich am Freitagnachmittag zwei Menschen verletzt. Nach ersten Erkenntnissen wollte eine 42-jährige Golffahrerin aus Nordhorn kommend links auf die Umgehungsstraße abbiegen. Dabei übersah sie offenbar einen 55-jährigen Opelfahrer, der gerade aus der Richtung Engden kam. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrer wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An den Wagen entstand Totalschaden. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/zwei-verletzte-bei-unfall-auf-nordhorner-wehrweg-291821.html