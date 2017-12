Empfehlung - Zwei Verletzte bei Unfall auf Gildehauser Weg

nom/hi Nordhorn. Am Dienstagabend gegen 20 Uhr ist es auf dem Gildehauser Weg in Höhe der Straße Frensdorfer Haar zu einem Unfall gekommen. Eine 28-Jährige war von Nordhorn aus kommend in ihrem roten Audi unterwegs. Die junge Frau wollte nach links auf die Südtangente in Richtung Lingen abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden silbernen Opel. Der 48-jährige Fahrer des Wagens kam aus der Fahrtrichtung Gildehaus und war unterwegs nach Nordhorn.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/zwei-verletzte-bei-unfall-auf-gildehauser-weg-217184.html