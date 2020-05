Zwei Polizisten bei Einsatz in Nordhorn leicht verletzt

Nordhorn Bei einem Einsatz am Montagabend gegen 19.30 Uhr sind zwei Polizisten an der Drosselstraße in Nordhorn leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wollten vier Beamte einen 48-Jährigen in Gewahrsam nehmen, da er einen Platzverweis nicht befolgte. Dabei leistete der alkoholisierte Mann offenbar erheblichen Widerstand. Eine 24-jährige Beamtin und ein 30-jähriger Beamte wurden leicht verletzt. Der Mann wurde zur Polizeidienststelle gebracht. Die beiden Beamten blieben weiterhin dienstfähig.