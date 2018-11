Zwei Pflege-WGs „im Herzen der Blanke“

Unter der Regie der Sozialen Dienste Nordhorn (SDN) entsteht in Nordhorn-Blanke ein neues Angebot für ältere Menschen. Ab Ende 2019 sollen sie in einem Neubau an der Ecke Gildehauser Weg/Klarastraße in zwei Pflege-WGs möglichst eigenständig leben können.