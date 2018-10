Empfehlung - Zwei Personen bei Rollerunfall schwer verletzt

Nordhorn Ein junger Mann und ein Mädchen sind am Montagabend mit einem Roller am Vechteufer in Nordhorn verunglückt. Sie saßen offenbar zu zweit auf dem Roller und verunglückten damit in Höhe der Brücke Frensdorfer Ring am Ferienpark. Fahrer und Sozius wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Sie mussten vom Notarzt versorgt und ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei prüft nun, ob der Roller verkehrstauglich war. Nähere Hintergründe zum Unglück liegen noch nicht vor. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/zwei-personen-bei-rollerunfall-schwer-verletzt-262185.html