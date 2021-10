Zwei Nordhorner Kriegerdenkmale saniert

Am Dienstag wurden die sanierten Denkmäler in Bakelde und Klausheide vorgestellt. Auf dem Foto vor dem Denkmal in Klausheide von links: Alexander Ubbenjans (Amt für Regionale Landesentwicklung), Albert Wever und Angelika Prues (Arbeitskreis Dorfentwicklung), Heinz Silies und Thimo Weitemeier (Stadt Nordhorn), Ingrid Thole (stellvertretende Bürgermeisterin, Arbeitskreismitglied) und Thomas Bräutigam (stellvertretender Vorsitzender des Arbeitskreises Dorferneuerung). Foto: Henkenborg