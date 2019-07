Zwei Mädchen organisieren Kleiderbörse für guten Zweck

Nordhorn Ganz nach dem Motto: „Was ich nicht mehr benötige, macht jemand anderen umso glücklicher“. Die Einnahmen des Getränkeverkaufes und der Standgebühr im Gemeindehaus am Markt gingen zur Hälfte in die Jugendarbeit des CVJM Nordhorn und in das Café for Friends“ der reformierten Gemeinde. Die Einnahmen der verkauften Kleidungsstücke blieben bei den Standbetreibern.

Die Resonanz der Anmeldungen war so groß, dass eine Warteliste angelegt werden musste. Durch die Unterstützung ehrenamtlicher Mitarbeiter wurden vor Ort Getränke und Kaffee zum Verkauf angeboten.

Nach dem Erfolg planen beide eine Kleiderbörse am Sonnabend, 7. September. Wer keine Kleidung verkaufen möchte, ist zum Bummeln eingeladen. Die Türen im „Kleidungswechsel-Paradies“öffnen von 11 bis 16 Uhr.