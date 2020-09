Zwei Kurse in Nordhorn zeigen sicheren Umgang mit dem E-Bike

Nordhorn Die Verkehrswacht Grafschaft Bentheim und das Klimaschutzmanagement für Mobilität der Stadt Nordhorn bieten am Donnerstag, 24. September, zwei kostenlose E-Bike-Kurse an. Der erste Kursus startet um 9 Uhr, der zweite beginnt um 14 Uhr auf dem Gelände der Euregio Verkehrsakademie GmbH (EUVA), Oortlöödiek 100, in Nordhorn.

In jeweils vier Stunden können die Teilnehmer den sicheren Umgang mit dem E-Bike erlernen. Nach einer kurzen theoretischen Einführung durch ehrenamtliche Mitarbeiter der Verkehrswacht Grafschaft Bentheim stehen viele praktische Übungen auf dem Plan. Beide Kurse sind kostenlos, ein eigenes E-Bike ist mitzubringen. Der Kursus richtet sich vorrangig an Senioren, steht grundsätzlich aber allen Interessierten offen. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass die üblichen Corona-Maßnahmen einzuhalten sind. Anmeldungen nimmt Anne Kampert, Klimaschutzmanagerin für Mobilität bei der Stadt Nordhorn, bis zum 23. September unter Telefon 05921 878-241 entgegen.