Empfehlung - Zwei junge Frauen bei Auffahrunfall schwer verletzt

hi Nordhorn. Als ein Autofahrer gegen 17.20 Uhr nahe dem Feuerwehrhaus von der Wietmarscher Straße nach links abbiegen wollte, mussten hinter seinem Fahrzeug weitere Autos anhalten. Das übersah offenbar der Fahrer eines Lastwagens. Der unbeladene Lkw fuhr auf ein stehendes Auto auf. Zwei junge Frauen, die in dem Seat saßen, wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Nach ersten Informationen der Polizei besteht jedoch keine Lebensgefahr. Sie wurden in Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/zwei-junge-frauen-bei-auffahrunfall-schwer-verletzt-201641.html