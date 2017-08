Zwei Einsätze für die Feuerwehr Nordhorn

Ein Einkaufszentrum am Stadtring und ein Kunststoffwerk an der Euregiostraße waren am Sonnabend und Freitag Einsatzorte der Feuerwehr Nordhorn. Die Rettungskräfte konnten in beiden Fällen schnell helfen, es gab keine Verletzten.