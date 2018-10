Zwei Blindgänger im Klausheider Forst entschärft

Nordhorn Im Rahmen der laufenden Kampfmittelsondierungsarbeiten im Klausheider Forst wurden am heutigen Montag, den 29. Oktober 2018 von den eingesetzten Fachkräften zwei weitere Blindgänger gefunden. Die Fliegerbomben konnten am frühen Nachmittag erfolgreich entschärft werden. Dazu war der Kampfmittelbeseitigungsdienst aus Hannover angefordert worden.

Der Klausheider Forst war in Zusammenarbeit mit der Polizei, der Feuerwehr und der Bundeswehr geräumt und weiträumig abgesperrt worden. Die Stadt Nordhorn hatte die Bevölkerung aufgefordert, das Gebiet zu meiden, um sich selbst nicht zu gefährden und die Arbeiten nicht zu behindern.

Zuletzt waren im Klausheider Forst am 18. Oktober sowie am 12. September amerikanische 100-Pfund-Bomben gefunden und anschließend fachmännisch gesprengt worden. Aktuell werden dort die sogenannten Rückegassen, die für den Einsatz von Forstmaschinen benötigt werden, auf Munitionsreste und Kampfmittelaltlasten untersucht. Der Klausheider Forst wird bereits seit mehreren Jahren im Auftrag der Niedersächsischen Landesforsten sondiert. In den Jahren 2016 und 2017 wurden die Waldwege sowie sieben Testfelder untersucht und mehrere Blindgänger gesprengt. Anschließend konnten die Waldwege freigegeben werden, für die Forstflächen abseits der Wege gilt aber nach wie vor ein Betretungsverbot.