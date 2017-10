Zwei betrunkene Autofahrer geschnappt

gn Nordhorn. Die Polizei in Nordhorn hat zwei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, die mit mehr Alkohol als erlaubt hinter dem Lenkrad erwischt wurden. Wie die Polizei mitteilte, haben die Beamten einen 40-Jährigen am Samstag um 4.30 Uhr an der Mathildenstraße kontrolliert. Der Mann saß mit 2,12 Promille am Steuer eines Opel Astra, außerdem war er ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs.

Am Sonntag um 1.55 Uhr kontrollierte die Polizei einen Autofahrer auf der Neuenhauser Straße. Ein Test ergab beim 19-jährigen Fahranfänger in einem VW Golf eine Atemalkoholkonzentration von 1,46 Promille.

Bei allen Autofahrern wurden Blutproben entnommen und – sofern vorhanden – die Führerscheine sichergestellt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.