Zwei Autos prallen im Klosterbusch frontal zusammen

hi Nordhorn. Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstag, gegen 12.30 Uhr, auf der Neuenhauser Straße (B403) auf Höhe der Klosterstraße ereignet: Zwei Fahrzeuge sind frontal zusammengestoßen. Eine Person ist in ihrem Wagen eingeklemmt und muss von Rettungskräften der Feuerwehr befreit werden. Die B403 ist derzeit zwischen Nordhorn und Neuenhaus vollgesperrt.