Zwei Auftaktkonzerte vor Landeswettbewerb „Jugend musiziert“

Nordhorn Insgesamt elf Schülerinnen und Schüler aus Nordhorn und Wietmarschen-Lohne hatten sich im Januar mit herausragenden Leistungen zur Teilnahme am niedersächsischen Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ qualifiziert, drei von ihnen sogar in zwei verschiedenen Besetzungen. Im ersten der beiden Auftaktkonzerte spielen am Mittwoch, 20. März, um 19.30 Uhr in der Scheune beim Jugendzentrum, Denekamper Straße 26, Joris Hupe, Elias Knüver und Fabian Schlie (alle drei sind Schüler von Ivo Weijmans) Kompositionen für Vibrafon, Marimbafon, Drumset und weitere Percussion-Instrumente.

Das zweite Auftaktkonzert findet am Montag, 25. März, um 19.30 Uhr im Evangelischen Gymnasium Nordhorn (EGN), Bernhard-Niehues-Straße 51 statt. Hier treten Katharina Munk und Herva Novaku mit Pop-Gesang (Dozentin Olga Stikel), Malte Eggers und Hannah Schoppmann im Duo mit Saxofon und Klavier (Dozenten Pascal Schweren und Scharareh Gross) sowie Paul Emmler mit Violoncello (Dozentin Marije Toenink) auf. Die beiden Veranstaltungen versprechen interessante Konzerterlebnisse mit jungen musikalischen Talenten auf hohem Niveau. Der Eintritt ist frei.