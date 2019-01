Zusatztermine für Grafschafter Kabarett „Stipp in de Pann“

Nordhorn Unter der Regie von Wolfram Hörmeyer erleben die Zuschauer bei „Stipp in de Pann“ einen bunten Szenenreigen, bei dem eine große Bandbreite an Themen und Missständen in der hin und wieder allzu beschaulichen Region aufs Korn genommen werden. Karten für die Veranstaltungen am 1. und 2. sowie am 8. und 9. Februar sind im Vorverkauf über den VVV Nordhorn, Firnhaberstraße 17, Telefon 05921 80390, erhältlich.