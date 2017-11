Empfehlung - Zur Gleichstellung von Mann und Frau noch ein langer Weg

Nordhorn. Druck aus der Politik hatte die Stadt Nordhorn Anfang der 1990er Jahre veranlasst, als eine der ersten Kommunen in der Region die Stelle einer – wie es damals noch hieß – Frauenbeauftragten in der Stadtverwaltung zu schaffen. Die Erinnerung an jene Anfangsjahre war nur ein Thema der Jubiläumsveranstaltung im Sitzungssaal des Rathauses – an jenem „geschichtsträchtigen Ort“, wie Bürgermeister Thomas Berling es ausdrückte, „an dem das Ganze seinen Anfang nahm“. Die Veranstaltung richtete den Blick zurück, zog eine Bilanz des Erreichten und bot einen Ausblick auf die Aufgaben, die bleiben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/zur-gleichstellung-von-mann-und-frau-noch-ein-langer-weg-212801.html