Empfehlung - Zum Lesenlernen ist es nie zu spät

Nordhorn. Roman Stofast schaut sich die nächste Mathe-Aufgabe an. „35+7“ steht auf der Karte. Klingt einfacher, als es für den 34-Jährigen ist. Denn in der Schule hat er nie richtig rechnen gelernt. Er greift in einer Kiste nach kleinen Holzblöcken: nach Größen getrennt für Einer, Zehner, Hunderter. So bekommt er ein Gefühl für die Zahlen. Nach ein paar Momenten ordnet er die Klötzchen und kennt das Ergebnis: 42. „Klasse, Roman“, sagt Kursleiterin Sandra Unke und reicht ihm die nächste Plus-Aufgabe: 63+9. Denn noch hat er ein bisschen Zeit, bis er zur Arbeit aufbrechen muss.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/zum-lesenlernen-ist-es-nie-zu-spaet-222993.html