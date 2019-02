Empfehlung - Zukunftstag findet für Nordhorner Schüler am 28. März statt

Nordhorn In ganz Niedersachsen findet am Donnerstag, 28. März, der Zukunftstag für Mädchen und Jungen statt. Auch in Nordhorn können Schülerinnen und Schüler an diesem Tag Einblicke ins Berufsleben erhalten. Es handelt sich aber nicht um gewöhnliche Praktika. Die jährliche Aktion soll vielmehr nachhaltig dazu beitragen, dass Jungen und Mädchen ihre Berufswahl nicht mehr von ihrem Geschlecht abhängig machen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/zukunftstag-fuer-nordhorner-schueler-am-28-maerz-281652.html