/ Lesedauer: ca. 2min Zukunftstag: Berufswahl nicht vom Geschlecht abhängig machen

In Niedersachsen findet am 26. März der Zukunftstag für Mädchen und Jungen statt. Auch in Nordhorn können Schüler Einblicke ins Berufsleben erhalten. Die Aktion soll dazu beitragen, dass Schüler ihre Berufswahl nicht von ihrem Geschlecht abhängig machen.