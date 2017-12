Empfehlung - Zündeln mit Feuerwerk setzt Kinderzimmer in Brand

Nordhorn. Bei einem Brand am Freitagabend in einem Reihenhaus an der Erikastraße in Nordhorn sind zwei Kinder verletzt worden. Das Feuer brach gegen 22.20 Uhr im Kinderzimmer aus. Vermutlich hat der 13-jährige Sohn der Bewohner dort unbeaufsichtigt mit Feuerwerkskörpern hantiert, berichtet die Polizei. Dadurch setzte er weitere Feuerwerkskörper in Brand, die wiederum das im Zimmer befindlichen Sofa und Mobiliar anzündeten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/zuendeln-mit-feuerwerk-setzt-kinderzimmer-in-brand-220030.html