Zu wenige Bäume in der Stadt: Grüne pochen auf Klimaschutz

Die Lage in Nordhorn habe sich verschärft, mahnen die vier Vertreter der Partei im Rat. Besonders in den älteren Stadtvierteln sei es längst an der Zeit, „abgängige“ Bäume zu ersetzen. Die Fraktion nimmt ebenfalls Stadtentwicklung und Bildung ins Visier.