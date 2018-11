Empfehlung - Zollschuppen Frensdorferhaar wird vor dem Verfall gerettet

Nordhorn „Normalerweise sägen wir an den Fachwerk- und Dachbalken nur die verrotteten Endstücke ab und leimen ein neues Stück wieder an. Aber hier“, Uwe Rädicker zeigt auf eine völlig verwitterte Stelle am Dachstuhl, „hier ist der ganze Balken weggegammelt, da muss ein neuer rein.“ Der Zimmermann einer Fachfirma aus Rastede ist mit seinem Kollegen Dylan Kaps seit Tagen dabei, den historischen Zollschuppen an der Grenze in Frensdorferhaar von allem nachträglich an- und eingebauten Ballast zu befreien.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/zollschuppen-frensdorferhaar-wird-vor-dem-verfall-gerettet-264846.html