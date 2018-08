Zeugen nach Unfall in Nordhorn gesucht

Nordhorn/Gildehaus Gegen 13.40 Uhr am Dienstag ist es auf der Baumwollstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Fahrer eines BMW fuhr auf der Baumwollstraße in Richtung Nordhorn. „Unmittelbar vor einer Baustellenampel überholte er trotz Verbotes mehrere Autos mit hoher Geschwindigkeit“, teilt die Polizei am Mittwoch mit. Nach dem Überholmanöver scherte der BMW-Fahrer abrupt nach rechts ein, da die Ampel grünes Licht zeigte und die vor ihm fahrenden Autos losfuhren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß zweier Autos. Der unbekannte BMW-Fahrer flüchtete anschließend.

Bei dem Auto mit Nordhorner Kennzeichen soll es sich um einen silbernen beziehungsweise grauen 5er BMW, möglicherweise älteren Baujahres, gehandelt haben. Der Fahrer soll zwischen 20 bis 25 Jahre alt gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn Telefon 05921 3090 in Verbindung zu setzen.