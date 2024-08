/ Lesedauer: ca. 5min Vor Gericht Zerstückelte Leiche: So schildert der Zeuge seinen grausigen Fund

Am Mittwoch hat vor dem Landgericht Osnabrück der mit Spannung erwartete Strafprozess gegen zwei Nordhorner begonnen. Die aus der Ukraine stammenden Angeklagten stehen im Verdacht, im Februar einen 51-jährigen Letten getötet zu haben. Seine Leiche sollen sie anschließend zerteilt und in Tüten verpackt in den Ems-Vechte-Kanal geworfen haben. Das Verbrechen sorgte bundesweit für Aufsehen.

© picture alliance/dpa Die Angeklagten mit ihren Verteidigern Theo Krümberg (vorne, links) und Thomas Heils (rechts) sowie ihren Dolmetschern zu Prozessbeginn im Landgericht Osnabrück. Foto: dpa/Friso Gentsch

Von Andre Berends