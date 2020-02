Zeichenkursus am 6. März im Jugendzentrum Nordhorn

Nordhorn Einen Zeichenkursus bietet die Stadt Nordhorn am Freitag, 6. März, von 15 bis 17 Uhr im Jugendzentrum an der Denekamper Straße an. Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren können hier beliebte Figuren, Comics und vieles mehr zeichnen. Begleitet wird der Kursus durch Susanne Gebbeken von der Malschule „GildeArt“. Die Teilnahmegebühr beträgt 3 Euro. Vergünstigungen nach dem Nordhorn-Pass und der Einsatz des Gutscheins aus dem Bildungs- und Teilhabepaket sind möglich, die Dokumente müssen mitgebracht werden. Es stehen zwölf Plätze zur Verfügung.

Telefonische Anmeldungen nimmt Nadine Krause von der Abteilung Jugendarbeit der Stadt Nordhorn bis zum 3. März unter 05921 89431 entgegen.