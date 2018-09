Zehnjähriges Mädchen verletzt sich bei Fahrradunfall schwer

Nordhorn Ein zehnjähriges Mädchen ist am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Immenweg in Nordhorn gestürzt. Wie die Polizei berichtet, geriet sie beim Spielen mit einem Fuß ins Vorderrad, überschlug sich und prallte mit dem Kopf auf die Straße. „Weil das Mädchen keinen Helm trug, verletzte sie sich schwer und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden“, berichtet die Polizei am Donnerstag.