Empfehlung - ZDF-Studie: Grafschaft bei Pflegesituation ganz vorn

Nordhorn/Mainz „Wo lebt es sich am besten?“, lautete die Frage, die das ZDF in Kooperation mit dem Prognos-Institut zum zweiten Mal nicht nur mehr als tausend Menschen stellte, sondern der sie nach eigenen Angabe anhand von Statistiken „aus glaubwürdigen, in der Regel amtlichen Quellen“ nachging. Bei dem ersten Ranking der 401 deutschen Landkreise und kreisfreien Städte im Jahr 2018 war die Grafschaft Bentheim weit abgeschlagen auf Rang 357 (Emsland 332) gelandet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/zdf-studie-grafschaft-bei-pflegesituation-ganz-vorn-340497.html