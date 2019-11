Empfehlung - Zauberhafter Klavierabend mit Sofja Gülbadamova in Nordhorn

Nordhorn Zum Abschluss des „pro nota“-Jahres gab Sofja Gülbadamova im Manz-Saal einen zauberhaften, sorgfältig choreografierten Klavierabend, der den romantischen Wald zum Thema hatte. Die Pianistin spielte den ganzen ersten Teil als einen großen Spannungsbogen und nahm die Zuhörer mit auf ihren Weg durch den Wald. Andächtig tastete sie sich an die Melodie des Liebeslieds von Josef Suk, mit weichen Bewegungen, versunken ins Spiel gestaltete sie innig und zart, in der Mitte aufblühend zu großem Sentiment und wieder zärtlich – doch schon brach das Sechzehntelgewimmel von Edvard Griegs „Hommage à Chopin“ über die Zuhörer herein, und tobte über das ganze Klavier, überspannt von einer lieblich fließenden Melodielinie. Schlicht und freundlich erklang „Volkston“, und das tänzerisch verspielte „Scherzo-Impromptu“, bevor im letzten der Grieg-Stücke die „Vöglein“ munter trillernd sangen und die Finger der Pianistin leicht und flink über die Tasten perlten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/zauberhafter-klavierabend-mit-sofja-guelbadamova-in-nordhorn-331393.html