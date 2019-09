Zahlreiche Einsätze für die Nordhorner Feuerwehr

Drei Einsätze am Samstag: Die Freiwillige Feuerwehr in Nordhorn war in den vergangenen Tagen vielfach gefragt. Unter anderem rückte sie zweimal zu Wohnungen aus, in denen sich viel Rauch und Qualm gebildeten hatten.